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الجمهور يلتف حول ويل سميث أثناء مشاهدته فيلم علاء الدين في كاليفورنيا (صور)

الخميس 30/مايو/2019 - 02:08 ص
الجمهور يلتف حول ويل سميث أثناء مشاهدته فيلم علاء الدين في كاليفورنيا (صور)
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الفجر الفني
 
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نشر موقع ديلي ميل عددا من الصور أثناء قيام النجم العالمي ويل سميث بصحبة عائلة بمشاهدة فيلم علاء الدين في نسخته الحية في كاليفورنيا، وأبرزت الصور مدي حب الجمهور للنجم العالمي حيث التف حوله الجمهور لإلتقاط الصور التذكرية.
 
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية  Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية  Genie"الجنى".
 
يذكر أن ويل سميث وجيمس كوردن فاجئوا المارة فى شوارع لوس أنجلوس بوصلة غنائية راقصة من فيلم علاء الدين ، حيث ارتدى ويل سميث ملابس الجنى، فيما ارتدى كوردن ملابس النسناس.
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