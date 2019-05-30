الجمهور يلتف حول ويل سميث أثناء مشاهدته فيلم علاء الدين في كاليفورنيا (صور)

نشر موقع ديلي ميل عددا من الصور أثناء قيام النجم العالمي ويل سميث بصحبة عائلة بمشاهدة فيلم علاء الدين في نسخته الحية في كاليفورنيا، وأبرزت الصور مدي حب الجمهور للنجم العالمي حيث التف حوله الجمهور لإلتقاط الصور التذكرية.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie"الجنى".