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بيدرو: نحن الفريق الأفضل في المسابقة

الخميس 30/مايو/2019 - 02:01 ص
بيدرو: نحن الفريق الأفضل في المسابقة
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ريهام عبد المحسن
 
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أعرب بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي عن سعادته وذلك عقب اكتساح آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان. 

وقال بيدرو في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب المباراة: "في الشوط الأول اعتقد أن المباراة كانت مفتوحة أكثر وحظى آرسنال بفرص عديدة لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وحركنا الكرة بين الخطوط حتى النهاية".

وأضاف: "إنه أمر لا يصدق، هدف آخر في مباراة نهائية أخرى، أفضل شيء اليوم كان عمل الفريق، إنها كأس جديدة وأنا سعيد للفوز وأعتقد أننا استحقينا اللقب لأننا الفريق الأفضل في المسابقة".

واختتم بيدرو تصريحاته عن زميله هازارد الذي أحرز هدفين في اللقاء قائلا : "إنهاء الموسم بلقب أمر عظيم، أتفاهم مع هازارد جيدا وهو اللاعب الأفضل، أنا سعيد جدا له بعد فوزه باللقب".
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