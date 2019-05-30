بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية 2019 في الدقهلية

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن أسماء أوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى لدور مايو العام الجارى 2019، وحصد المركز الأول الطالب يوسف باسم مرعى على الطالب بمدرسة الشيخ محمد مغربية بمجموع 280 درجة، والمركز الثانى الطالبة روان حاتم إبراهيم محمد الطالبة بمدرسة ميت الحلوج الإعدادية بنات بمجموع 279 درجة، والثانى مكرر الطالبة آيات فتوح بديع محمد مدرسة أجا الإعدادية بنات بمجموع 279 درجة.



كما حصدت المركز الثانى مكرر نورهان محمود محمد إبراهيم مدرسة كفر الشيخ عطية الإعدادية بمجموع 279، والمركز الثانى مكرر الطالبة أبرار على محمد على مدرسة ميت على الإعدادية بذات المجموع، والثانى مكرر الطالب مصطفى عثمان محمد أحمد الطالب بمدرسة المنصورة الرسمية للغات بذات المجموع، والثانى مكرر الطالبة نغم تامر سعد محمد مليش مدرسة كفر الشيخ عطية الإعدادية بذات المجموع، والثانى مكرر الطالبة رنا حمزة رمضان السعيد حمزة الطالبة بمدرسة الشهيد محمد جودة السواح بذات المجموع.



وحصلت الطالبة منة مجدى محمدين محمدين يوسف الطالبة بمدسرة اللواء فخر الدين خالد بكفر أبوناصر على المركز الثانى مكرر بمجموع 279 درجة، والثانى مكرر الطالبة يمنى عبدالناصر عبدالوهاب أحمد الطالبة بمدرسة كفر الشيخ عطية الإعدادية بنفس المجموع.



يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قد اعتمد اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%.



وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، وهنأ العشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، وأشاد شاروبيم بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.



من جهته، أوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من يحق لهم التقدم للامتحانات 100 ألف و676 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 99116 طالب وطالبة، نجح منهم 87841 طالب وطالبة بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%.