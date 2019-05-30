لويز يشيد بـ"ساري" عقب التتويج باليوروباليج

أشاد البرازيلي ديفيد لويز نجم تشيلسي بماوريسيو ساري المدير الفني للفريق وذلك عقب اكتساح آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.





وقال لويز في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية BBC : "كان لدينا فترات من الصعود والهبوط لكننا تحسنا كثيرًا وتعلمنا الكثير خلال الموسم وأنهيناه بشكل جيد وتوجنا بالكأس".





وأضاف: "إنه اللقب الأوروبي الثالث لي مع تشيلسي. إنهم يؤمنون بي وساري رجل ومدرب رائع ويستحق هذا النجاح".





واختتم لويز تصريحاته قائلاً : "لقد كان ساري المدير الفني المناسب لهذا النادي ولا أعرف عن التكهنات لكن حاليًا هو الوقت المناسب للحديث عن التتويج باللقب".