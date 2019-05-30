تشيك: سنعود بقوة أكبر الموسم المقبل

شدد بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال عقب الخسارة من تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان بأنهم سيعودون بقوة أكبر الموسم المقبل.





وقال تشيك في تصريحات نقلتها قناة بي تي سبورت عقب المباراة :"فخور بنفسي وبالآداء الذي قدمته اليوم لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي يكون هناك الكثير من الضغط".





وأضاف : "كان عليّ أن أقدم أفضل ما لدي، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب".





وتابع : "من السهل قول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".





واختتم تشك تصريحاته قائلاً : "مستقبلي؟ ظللت أقول إنني أردت رفع الكأس ثم سأفكر في الخطوة التالية، والآن حتى 30 يونيو المقبل أنا لاعب في آرسنال".