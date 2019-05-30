إيمري يكشف أسباب خسارة اليوروباليج

صرح أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عقب الخسارة من تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان بأن هدف البلوز الثاني صعب عليهم الأمور.





وقال إيمري في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب اللقاء: "في البداية تهانينا لتشيلسي، في الشوط الأول لعبنا وحظينا بفرص عدة للخروج بنتيجة جيدة. لكن الشوط الثاني غير مجرى المباراة".





واختتم إيمري تصريحاته قائلاً : "حاولنا البقاء في أجواء اللقاء لكن هدفهم الثاني صعب الأمور علينا، تحسنت الأمور بالنسبة لهم، وعندما أردنا القيام بشيء لم نجد ما نريده للتسجيل، إنهم يستحقون الفوز".