أحمد صلاح حسني لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال على "حكايتي" فاقت توقعاتي.. وهكذا رد علي منتقدي ياسمين صبري

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته بردود أفعاله الجمهور والنقاد حول دوره "على" علي مسلسل "حكايتي" مشيرا ان ردود الافعال فاقت كل توقعاته وحرص علي توجيه الشكر لحسام شوقي والمنتج تامر مرسي وكل فريق عمل المسلسل.





وأضاف "حسني" في تصريح خاص ل"الفجر الفني" ردا علي انتقادات ياسمين صبري قائلا: " طبيعي يكون في نقد آراء الناس بتختلف ولكن ارض الواقع بيقول ان المسلسل نجح وياسمين شايلة مسلسل با اسمها هو مسلسل فريق العمل لكن هي تعبت فيه وشايلاه وبتمني ليها كل خير".





حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، وفاء عامر، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنى، نهال عنبر، جميل برسوم، تامر شلتوت، سارة نخلة، سارة التونسي، وعدد آخر من النجوم.



