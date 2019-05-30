أستاذ علوم سياسية: "هيومن رايتس ووتش" جهة ادعاء وليست جهة إصدار أحكام
الخميس 30/مايو/2019 - 01:44 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هي جهة إدعاء وليست جهة إصدار أحكام، معقبا: "يقولوا اللي هما عايزينه".
وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريحات لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه لا يتم معاملتهم معاملة الباحث المدقق، وسبق ووجهت لهم اتهامات من قبل رئيس سابق للمنظمة، مشددا على أنها "مؤسسة مسيسة وليست جهة محايدة".
ولفت إلى أن مؤسسها قال إنها تستخدم "إدعاءات بالتحيز" ويمكن أن تتأثر بأموال المانحين.
وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريحات لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه لا يتم معاملتهم معاملة الباحث المدقق، وسبق ووجهت لهم اتهامات من قبل رئيس سابق للمنظمة، مشددا على أنها "مؤسسة مسيسة وليست جهة محايدة".
ولفت إلى أن مؤسسها قال إنها تستخدم "إدعاءات بالتحيز" ويمكن أن تتأثر بأموال المانحين.
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