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هل تستحق البقاء ؟ ساري: نعم.. ولكن هذا هو العائق الوحيد

الخميس 30/مايو/2019 - 01:12 ص
هل تستحق البقاء ؟ ساري: نعم.. ولكن هذا هو العائق الوحيد
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عمر عبدالعزيز
 
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أوضح ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، أنه يجب عليّه أن يتحدث مع النادي الآن، ومن ثم فإنه غدًا سيتحدث مع المالك والمدير التنفيذي.

وقال ساري عقب الفوز ببطولة الدوري الأوروبي: "سنرى، أنا أود معرفة ما يستطيع النادي تقديمه لي وما أستطيع تقديمه لهم، أنا أملك عقد لذا لا أستطيع قول شيء الآن".

وأضاف: "تريد البقاء في البريميرليغ مع تشيلسي؟ أنتم تعرفون انني أحب البريميرليج، أنا محظوظ بوجودي في تشيلسي، أحد أفضل الأندية في الدوري الأفضل في العالم، أنا سعيد وأريد معرفة إن كان النادي سعيد بي، في كل نادي عملت به اتحدث مع المالك ورئيس النادي، لذا هذا شيء طبيعي".

واختتم: "أنت تستحق البقاء لعام آخر، أليس كذلك؟ نعم، ولكن هذا رأيي فقط ولا يكفي، يجب أن نسمع رأي النادي".
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