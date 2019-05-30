مجدي عبدالغني:"هدفي محمد صلاح في مونديال روسيا لا قيمة لهما"



وأضاف "عبدالغني" في لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامية جيهان خليل مقدمي برنامج "سيرة الحبايب"، عبر شاشة "ten"، أنه تعرض لهجوم شديد بسبب ضربة الجزاء التي سددها، أمام منتخب هولندا.



ووصف عبدالغني، محمد صلاح بعد تسجيل هدفين في كأس العالم أنه شريكه في التسجيل بكأس العالم، لكن قبل ذلك كان هو الوحيد الذي سجل في كأس العالم.



الجدير بالذكر أن المنتخب المصري خرج من مونديال روسيا، بدون أي نقطة، بعد الهزيمة أمام أوروجواي والسعودية وروسيا.

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن "الهدفين الذين سجلهما محمد صلاح نجم فريق ليفربول للمنتخب في كأس العالم في روسيا لم يحققا أي نقطة لمصر، مشيرا إلى أن هدفه في هولندا أحرز نقطة لمصر.