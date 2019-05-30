إحباط 4 محاولات تهرب جمركي بجمارك سفاجا (صور)

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وعدد من الألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.





ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة البحرية تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6476 لسنة 2019 باسم الراكب "م. ف. م" وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 235 شيشة إلكترونية مناشئ مختلفة و660 مبسم شيشة إلكترونية منشأ الصين مخبأة داخل سماعات صوت كبيرة و12 مفتاح تحكم وتشغيل منشأ كورى 60 جهاز منظم للجهد و2 جهاز منظم لشبكة اتصالات و31 قطع إلكترونية من لدائن مخبأة داخل ضمن أمتعته الشخصية.





وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة البحرية تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6480 لسنة 2019 باسم الراكب "ص. ع. ع"، وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 39 شيشة إلكترونية و13 علبة بكل منها عدد من السجائر الإلكترونية و425 زجاجة زيت سجائر إلكترونية مخبأة داخل أمتعته الشخصية و62 علبة مباسم للشيش الإلكترونية و20 علبة فلاتر للشيش و18 شاحن للشيش مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.





وفى المحاولة الثالثة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة على الباخرة إكسبريس، وبتفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6625 لسنة 2019 باسم الراكب "م. م. ج" تبين وجود 170 علبة بكل منها عدد من السجائر الإلكترونية مخبأة داخل أمتعته الشخصية.





وفى المحاولة الرابعة والأخيرة وأثناء تفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6443 لسنة 2019 باسم الراكب "ر. ي. ن" تم ضبط 25 شمروخ داخل طرد من الورق المقوى ضمن الأمتعة الشخصية للراكب.





وتم الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عرفات محمد السيد وأسامة هويدى وسامح خليل مأمورى الحركة، وهشام عوض ومختار تامر مشرفى الحركة، وشعبان الريس مدير الحركة، ومصطفى حمدى ومحمد عامر وعماد حمدى مأمورى التعريفة، وشحاتة عبدالحميد ومصطفى هاشم مديرى التعريفة، وحسن عيد وعبدالله حسن بالأمن الجمركى، وعبدالعظيم زيدان بمكافحة التهرب الجمركى، تحت إشراف حمدى صابر مدير المجمع، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و131 ألفا و360 جنيها.





وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.



