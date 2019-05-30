المنافسة تشتعل بين قطبي جدة





دخل فريقا الاتحاد والأهلي في منافسة قوية في سباق الحصول على لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث دائماً ما يتنافس الناديان على الفوز بصفقات لتديعم خطوطهما.





أولى الاسماء التي ستشهد صراع كبير بين الفريقين خالد البركة قائد نادي الحزم الذي تألق في الموسم الماضي بالإضافة إلى مهاجم نادي التعاون عبد الفتاح آدم خاصةً بعد إنسحاب النصر من صفقة الاخير بعد تعاقدهم مع مهاجم نجران صالح آل عباس.





يذكر أن البركة كان على وشك الإنضمام لصفوف فريق نادي الاهلي لكن دخول الاتحاد على خط المفاوضات غير مجرى اللاعب خاصةً أن الاتحاد في حاجة ماسة للحصول على خدماته.





في المقابل ستكون صفقة آدم من الصفقات النارية بين الفريقين للحصول على خدمات الشاب اليافع بعد إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات.