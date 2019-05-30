أهم أخبار النصر السعودي يوم الأربعاء 29-5-2019





شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم االأربعاء، أبرزها برونو يعلن رحيله عن الفريق، وحمدالله يكشف موقفه من التجديد.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الأربعاء كالتالي:





برونو أوفيني يعلن رحيله عن النصر نهاية الموسم





تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نبأ حزين اليوم الاربعاء بعد إعلان البرازيلي برونو أوفيني مدافع العالمي رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري 2018 – 2019.





وكتب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " ليس سهلاً أن أقول لجماهير النصر الوداع ولكنني أشكركم من جميع أعماق قلبي على الثلاثة سنوات الرائعة التي قضيناها معاً.





وأضاف " بذلت قصارى جهدي وكنت دائماً عند حسن ظن الجميع منذ إرتديت قميص نادي النصر وسيبقى اللاعبون والجماهير في قلبي إلى الأبد.





وكان الدولي البرازيلي صاحب السعة وعشرين عاماً قد إنضم إلى النصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية 2016 قادماً من صفوف فريق نادي نابولي الايطالي وشارك في 78 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.





النصر يفشل في إحتلال صدارة المجموعة بأبطال آسيا





فشل النصر السعودي في إقتناص صدارة ترتيب المجموعة الأولى بسقوطه في فخ التعادل السلبي ضد ذوب آهن أصفهان الايراني سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب إستاد حمد الكبير في المباراة المؤجلة بين الفريقين من يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي.





ولم تشهد المباراة أي فرص خطيرة على المرمين وبدا واضحاً أن الفريقين راضيان عن الوصول إلى المرحلة المقبلة دون النظر إلى ترتيب المجموعة.





ترتيب مجموعة النصر بأبطال آسيا





تعادل النصر السعودي مع مضيفه فريق نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب إستاد حمد الكبير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





وفقد النصر فرصة التأهل كمتصدر للمجموعة وإكتفى بمركز الوصافة حيث كانت المباراة تحصيل حاصل ليس أكثر لكنها كانت ستحدد ملامح صاحب المركز الأول ووصيفه.





ومع تأهل الفريق السعودي والإيراني رحل الزوراء العراقي الذي إحتل المركز الثالث برصيد ثمانية نقاط والوصل الإماراتي المتذيل برصيد ثلاثة نقاط وجاءت ترتيب المجموعة كاملاً على النحو التالي :-





1. ذوب آهن أصفهان الايراني 12 نقطة.





2. النصر السعودي 10 نقاط





3. الزوراء العراقي 8 نقاط





4. الوصل الاماراتي 3 نقاط.





حمدالله يكشف موقفه من التجديد.. ويثني على أداء أمرابط





أشاد المهاجم المغربي عبد الرزالق حمدالله، مهاجم النصر السعودي بمواطنه وزميله في الفريق نور الدين أمرابط، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم.





وصرح حمدالله عبر إذاعة "مارس" المغربية: "كنت على علاقة صداقة رائعة مع أمرابط قبل اللعب رفقته بنادي النصر، ولكن العلاقة تطورت كثيرًا عندما لعبنا سويًا".





وأضاف : "أمرابط دائمًا يساعدني سواء عن طريق تقديم بعض النصائح لي، أو من خلال صناعة الكثير من الأهداف، حيث وصلنا لمرحلة تمكننا من التواصل سويًا في الملعب عن طريق الأعين فقط، فهو يمتلك أمكانيات كبيرة تمكنه من اللعب في أكبر الأندية".





وواصل تصريحاته معبرًا عن أصعب الدوريات التي خاض تجربة اللعب بها: "الدوري السعودي من أصعب الدوريات التي لعبت فيها على مستوى المنافسة الفنية والكروية، ولكن تجربتي في الدوري النرويجي كانت الأصعب على مستوى الأجواء المعيشية".





وفي سياق متصل، كشف حمدالله، عن تلقيه العديد من العروض الأوروبية، مضيفًا بأنه لم يجدد عقده حتى الآن مع النصر وينتظر انتخابات رئاسة الفريق حتى يتم الإتفاق مع الإدارة الجديدة للعالمي.





موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي





تمكن فريق نادي النصر من حجز تذكرة العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع ذوب آهن أصفهان الإيراني سلبياً بدون أهداف على ملعب إستاد حمد الكبير لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي كان مقرراً لها يوم الحادي والعشرين من مايو.





ووصل نادي النصر إلى الدور ثمن النهائي ليلاقي فريق نادي الوحدة الإماراتي الذي تصدر المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره اندية الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي وفريق نادي الريان القطري.





ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب إستاد الملك فهد الدولي معقل نادي النصر يوم الاثنين الخامس من شهر أغسطس المقبل.





فيما ستقام مباراة الإياب على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي.