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كيلى جينر في لوس أنجلوس بفستان من julien Macdonald.. اعرف سعره

الخميس 30/مايو/2019 - 12:37 ص
كيلى جينر في لوس أنجلوس بفستان من julien Macdonald.. اعرف سعره
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الفجر الفني
 
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تعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أنها واحدة من أهم أيقونات الموضة فى العالم، ظهرت كيلى جينر ذات الـ21 عاما بإطلالة مثيرة وخاطفة للأنظار، وذلك خلال توجهها لتناول العشاء فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، فظهرت جينر مرتديه فستان قصير باللون البرتقالى وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء julien Macdonald لمجموعة ربيع – خريف 2019 ووصل سعر فستان كيلى إلى 12742 جنيها إسترلينيا.

 
وشاركت كيلى جينر مرتادى صفحتها الشخصية على موقع " إنستجرام " والتى وصل عددهم إلى 136 مليون شخص بعدد من صور هذه الاطلالة التى اثنى عليها عشاقها ومحبيها.
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