إيمري يكشف عن طموحات وترتيبات أرسنال بالموسم القادم

وقال إيمري في تصريحات صحفية عقب خسارة الدوري الأوروبي أمام تشيلسي 4-1: "أعتقد أننا فريق كبير وأعتقد أن أرسنال اسم كبير .. الكثير من اللاعبين يريدون اللعب هنا".

وأضاف: "الفكرة الاولى كانت ان نكون أقرب لفرق المنافسة وننافس وهذا مافعلناه .. لكن هذا لا يكفي يجب ان نكون افضل ونتطور بالعام المقبل".

وواصل: "أنا شخص إيجابي حول مستقبل الفريق".

وتابع: "حول سوق الإنتقالات؟ حاليا لا اعلم لكن النادي يعمل على ذلك".

وأكمل حول اللاعبين اللذين سيغادرون والسوق بشكل عام: "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. .. نحن بحاجة لنحلل كل شيء و نتحدث مع اللاعبين ومع إدارة النادي".



