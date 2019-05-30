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مدير البحث الجنائي بأسيوط يجري جراحة بالساق إثر إصابته في حادث سير ووفاة مدير الأمن

الخميس 30/مايو/2019 - 12:46 ص
مدير البحث الجنائي بأسيوط يجري جراحة بالساق إثر إصابته في حادث سير ووفاة مدير الأمن
حادث انقلاب سيارة مديري الأمن والبحث الجنائي بأسيوط
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سحر فاروق الحمداني
 
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أكد مصدر بمستشفى أسيوط الجامعي، أن اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائي بأسيوط، سيجري جراحة في الساق بالمستشفى، على خلفية انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز القوصية، وتوفى خلال الحادث اللواء جمال شكر، مساعد الوزير لأمن أسيوط، وأصيب الرائد محمد عبد القادر، مدير مكتب مدير الأمن، وسائق السيارة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة تقل اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، الرائد محمد عبد القادر، مدير مكتب مدير الأمن، وسائق السيارة، وذلك أثناء تفقدهم للخدمات والتمركزات الأمنية على الطريق الصحراوي الغربي بمحيط مركز القوصية.
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