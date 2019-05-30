نجم تشيلسي يحسم الجدل حول مصير ساري

حسم النجم الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الجدل الدائر حول مستقبل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.





وقال إيمرسون: "الشكوك حول مستقبل ساري ؟ رأيتم النتيجة، أليس كذلك؟ لقد حققنا لقب الدوري الأوروبي وأنهينا الموسم ثالثًا ووصلنا لنهائي كأس كاراباو، ماذا تريدون أيضًا؟".



