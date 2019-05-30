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نجم تشيلسي يحسم الجدل حول مصير ساري

الخميس 30/مايو/2019 - 12:37 ص
نجم تشيلسي يحسم الجدل حول مصير ساري
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عمر عبدالعزيز
 
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حسم النجم الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الجدل الدائر حول مستقبل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري. 

وقال إيمرسون: "الشكوك حول مستقبل ساري ؟ رأيتم النتيجة، أليس كذلك؟ لقد حققنا لقب الدوري الأوروبي وأنهينا الموسم ثالثًا ووصلنا لنهائي كأس كاراباو، ماذا تريدون أيضًا؟".

وتمكن البلوز من الفوز ببطولة الدوري الأوروبي بعد إكتساح أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية "باكو". 
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