نجم تشيلسي يحسم الجدل حول مصير ساري
الخميس 30/مايو/2019 - 12:37 ص
عمر عبدالعزيز
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حسم النجم الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الجدل الدائر حول مستقبل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.
وقال إيمرسون: "الشكوك حول مستقبل ساري ؟ رأيتم النتيجة، أليس كذلك؟ لقد حققنا لقب الدوري الأوروبي وأنهينا الموسم ثالثًا ووصلنا لنهائي كأس كاراباو، ماذا تريدون أيضًا؟".
وتمكن البلوز من الفوز ببطولة الدوري الأوروبي بعد إكتساح أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية "باكو".
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