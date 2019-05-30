حسام حبيب عن محمد مصطفى: "علاقتى بطليق شيرين جيدة.. وطلاقهما كان حضاريا"







وأضاف "حبيب" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة القاهرة والناس، قائلا: "شيرين اجرأ منى، وكنت هعترف بحبى لها، لكن بعد تأكدى من مشاعرها لى أولا، ولو مكنتش اتجوزت شيرين مكنتش هتجوز إلا لو لقيت حد شبهى".







كما أشار إلى أن طليق شيرين الموزع محمد مصطفى، هنأه على الزواج، مضيفا: "محمد اساسا صديقى، وعلاقتى به كويسة ونفس الأمر لـ شيرين، وهناك تواصل بيننا، ومن ضمن الأشياء اللى جذبتنى لـ شيرين علاقتها بطليقها بعد الانفصال، وعلاقتهم بأولادهم، علاقة حضارية".

علق المطرب حسام حبيب، على جملة شيرين له "ينفع نتجوز" قائلا: "قالتها لى واحنا مجرد أصحاب فقط، وقولت لها لو كنتى صبرتى لحظة كنت أنا هقول".