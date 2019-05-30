شقيق سباليتي يؤجل إعلان كونتي مدربا لإنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان سوف يُعلن رسميًا اليوم عن تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للفريق خلفا للوتشيانو سباليتي.





وأكد موقع جيانلوكا دي مارزيو الإيطالي أن كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس ومنتخب إيطاليا سيوقع على عقد لمدة ثلاث مواسم مع النيراتزوري مع راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو في الموسم الواحد.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان قرر أن يؤخر الإعلان عن تعيين كونتي حتى اليوم إحتراما للوتشيانو سباليتي الذي توفي شقيقه مارسيلو سباليتي أول أمس.



