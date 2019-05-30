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حسام حبيب يوضح سر اتهام أحمد صلاح حسني له بكتابة ألحانه باسمه

الخميس 30/مايو/2019 - 12:31 ص
حسام حبيب يوضح سر اتهام أحمد صلاح حسني له بكتابة ألحانه باسمه
أحمد صلاح حسني
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مريم الشريف
 
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أوضح المطرب حسام حبيب، سبب اتهام الفنان أحمد صلاح حسنى له بكتابة ألحانه باسمه، قائلا: "اشتركنا فى تلحين أغنية "شوفتو بعنيا"، و"إحتارت معاه"، وقولت له اكتبها باسمك، رفض لأنه كان لاعب كرة وقتها، وطلب اكتبها باسمى فقط".


وأضاف "حبيب" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة القاهرة والناس، قائلا: "مرت السنوات، واشتغل حسنى وأصبح ملحن، وتم سؤاله فى مرة عن الأمر وقال إن الأغنيتن اتكتبوا باسمى، رغم أنه شارك فى تلحينهم".
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