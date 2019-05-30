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دبلوماسي سابق: 1800 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية في أمريكا (فيديو)

الخميس 30/مايو/2019 - 01:26 ص
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كساب أحمد
 
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات الامريكية ليس لديها مصلحة في اشعال حرب إيرانية خليجية، معقبًا: "الحرب هدمر الناس، وهضيع الفلوس على الفاضي، لكن ما تريده أمريكا زيادة التوترات لشراء السلاح".


وتابع بيومي، خلال حواره ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن العرب يستثمرون في أمريكا بـ 1800 مليار دولار، متابعًا:"نستثمر 60 مليار دولار داخل الدول العربية و1800 في أمريكا".
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