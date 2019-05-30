مساعد وزير الخارجية الاسبق عن تطوير إيران قنبلة نووية لضرب الخليج: "مفتكرش دا يحصل"

Advertisements

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الامريكية قامت بتجميد أموال ايران في المصارف الامريكية، وتعاقب أي دولة تقوم بشراء النفط من إيران، لأنها تريد أعادة الاتفاق النووي مع أيران.



وتابع "بيومي"، خلال حواره ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المانيا لديها مصالح مهولة في إيران، ولذلك لا تقوم بفرض عقوبات على طهران أو تشارك فيها.



وأشار إلى أن عودة الاتفاق النووي مع الغرب مقابل وقف المقاطعة الأمريكية والغرب أمر ممكن، وعن تطوير ايران قنبلة نووية لضرب دول الخليج، علق قائلًا:" مفتكر شدا يحصل".

