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أحمد موسى: قمم مكة الثلاث تبحث عن موقف موحد لمواجهة تهديدات المنطقة

الخميس 30/مايو/2019 - 02:38 ص
أحمد موسى: قمم مكة الثلاث تبحث عن موقف موحد لمواجهة تهديدات المنطقة
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مكة المكرمة تحتضن القمم الثلاث العربية والخليجية والإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز بهدف مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط خاصة عقب الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وإيضا الإمارات خلال الشهر الفضيل.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، ميليشيا الحوثي ضربت السفن الإماراتية والمنشآت البترولية للمملكة العربية السعودية"، لافتًا إلى أن القمم الثلاثة تبحث عن موقف موحد لمواجهة التهديدات سواء من إيران أو قطر أو تركيا.
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