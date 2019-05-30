أحمد مجاهد :لا يمكن دخول ملعب الدفاع الجوي إلا بتصاريح رسمية فى كأس الأمم
أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمنسق العام لبطولة الأمم الإفريقية "توتال ٢٠١٩" بمصر، أنه لا يمكن دخول ملعب الدفاع الجوي لا يمكن دخوله إلا بتصاريح رسمية، ولم يتسلم الاتحاد الأفريقي ولا اللجنة المنظمة أي استاد حتى الأن، مشددا على أنه لم يمنع أي مصور من دخول الاستادات في أي وقت، وكذلك شدد على احترامه للحقوق والقواعد التي ينظمها الاتحاد الأفريقي أو الاستادات التي يدخلها للتفتيش عليها ومعاينتها.
أضاف مجاهد خلال حفل الإعلان عن رعاة بطولة الأمم الأفريقية، أنه يدعم القناة المصرية الجديدة "تايم سبورت" والتي ستنقل بطولة الأمم وتغطيها من الناحية الاعلامية والتلفزيونية.
وعاد ليقول: "بعد إعلان فوز مصر بالبطولة في السنغال بدأنا التفكير سريعا في كيفية خروج البطولة للضوء، تحدثت في كل التفاصيل مع محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن أثناء رحلة العودة من السنغال لمصر والتي استمرت ٩ ساعات كاملة، تحدثنا في كل التفاصيل الدقيقة من البداية إلى النهاية".