نشرة حوادث "الفجر".. "عرض بطلة عندي ظروف للجنح.. وتعليق السيسي قبل تسليم عشماوي.. وكواليس مقتل طبيب يمني"
الخميس 30/مايو/2019 - 12:31 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث بموقع الفجر الإلكتروني أبرز تلك الأخبار:
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_ في أحراز "ولاية سيناء".. فيديو لرسالة من "مرسي" للضباط الملتحين.. وآخر لذبح شخص
إحالة بطلة "عندي ظروف" و25 آخرين لـ"الجنح" لتشكيلهم شبكة دولية لممارسة الدعارة
- "نسيوا اللاصقة على فمه".. "أمن الجيزة" يكشف كواليس قتل طبيب يمني بفيصل
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- وزير الداخلية: تضحيات الشهداء أحيتنا بعزة وكرامة.. وهي سبب الأمن والاستقرار الذي ننعم به
- وعد فأوفى.. شاهد تعليق الرئيس السيسي قبل تسليم هشام العشماوي إلى مصر (فيديو)
- اعترافات تفصيلية لمتهمي "رشوة وزارة التموين".. وتأجيل المحاكمة لـ22 يونيو
- 24 يونيو.. الحكم على مسئول بحي الموسكي بتهمة الرشوة
- الصور الأولى لحادث التصادم المتسبب في وفاة مدير أمن أسيوط
- عرض المتهمة بقتل والدتها وذبح قطة فوق جثتها بالزيتون على مستشفى الأمراض العقلية
- 22 يونيو.. استكمال فض الأحراز في محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"
- تأجيل محاكمة 271 متهما بـ"قضية حسم 2 ولواء الثورة" عسكريا لجلسة 19 يونيو
_ في أحراز "ولاية سيناء".. فيديو لرسالة من "مرسي" للضباط الملتحين.. وآخر لذبح شخص
إحالة بطلة "عندي ظروف" و25 آخرين لـ"الجنح" لتشكيلهم شبكة دولية لممارسة الدعارة
- "نسيوا اللاصقة على فمه".. "أمن الجيزة" يكشف كواليس قتل طبيب يمني بفيصل
- في مداهمات أمنية.. ضبط 11 قطعة سلاح ناري بالجيزة
- وزير الداخلية: تضحيات الشهداء أحيتنا بعزة وكرامة.. وهي سبب الأمن والاستقرار الذي ننعم به
- وعد فأوفى.. شاهد تعليق الرئيس السيسي قبل تسليم هشام العشماوي إلى مصر (فيديو)
- اعترافات تفصيلية لمتهمي "رشوة وزارة التموين".. وتأجيل المحاكمة لـ22 يونيو
- 24 يونيو.. الحكم على مسئول بحي الموسكي بتهمة الرشوة
- الصور الأولى لحادث التصادم المتسبب في وفاة مدير أمن أسيوط
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