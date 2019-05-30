نشرة حوادث "الفجر".. "عرض بطلة عندي ظروف للجنح.. وتعليق السيسي قبل تسليم عشماوي.. وكواليس مقتل طبيب يمني"

شهد الشارع المصري، الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث بموقع الفجر الإلكتروني أبرز تلك الأخبار: