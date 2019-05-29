لويز: ساري مدرب ورجل عظيم.. وهذا هو مصيره

أكد النجم البرازيلي ديفيد لويز، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه حظى بلحظات صعبة وجيدة هذا الموسم،

ولكننا تطورنا وتعلمنا الكثير.





وقال لويز عقب تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي على حساب أرسنال بالفوز 4-1: "أنهينا الموسم ببطولة، هذا ثالث لقب أوروبي لي مع تشيلسي، ساري رجل عظيم ومدرب عظيم ويستحق هذه البطولة".



