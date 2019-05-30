بريزنتيشن: عملنا طويلاً للتعاقد مع عدد كبير من الرعاة لبطولة كأس الأمم

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية، ورئيس لجنة التسويق ببطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ بمصر، إنه عمل طويلا خلال الفترة الماضية للتعاقد مع عدد كبير من الرعاة للبطولة التي تحتضنها مصر والتي تنطلق الشهر المقبل.





وأشار إلى أن هناك بعض العملا كان لديهم حرص كبير على التواجد في البطولة ومنهم مصر للطيران، مشددا على أنه كان يتمنى تواجد بنك الإسكان والتعمير في البطولة، وكذلك البريد المصري لأنه لم يكن متوقع تواجده في البطولة ولكنه تواجد في النهاية، وأكد أنه كان متأكد من تواجد "oppo” وامريكانا في البطولة ورغبتهم في دخول السوق الرياضي.



وعاد ليقول: " كنت سعيد بالعمل مع كل العملاء الذين دخلوا معنا كرعاة للبطولة، إنه شرف كبير لنا للتعامل معهم في هذه البطولة، وسعيد جدا بكلمات السيد ادريس عكى الرئيس الاقليمي للشركة الراعية للاتحاد الافريقي واشادته بتواجد الرعاة وقدرة الدولة المصرية على الاستعداد للبطولة في ثلاثة أشهر فقط".