بعد وصف الإعلام الغربي هشام عشماوي بالمعارض البارز.. أحمد موسى: "ما هو ابنكم"

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، تعامل الغرب مع قضية القبض على الإرهابى هشام عشماوي، حيث تناولت بعض الصحفية الغربية القضية تحت عنوان "المعارض البارز" وليس الإرهابي، معلقًا: ما هو ابنكم اللي بتربه".



وطلب موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، باعتذار هذه الصحف عن الخطأ المهني، مشيرًا إلى أن تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش تبحث دائما عن حقوق الإرهابيين داخل المنطقة العربية.



وتابع: الإرهابي عمرو مجدي الذي ظهر في تقرير المنظمة سينال عقابه مثل الخائن هشام عشماوي، منوهًا إلى أن ذلك الإرهابي كان يعمل صحفي وجاسوس داخل مصر، وله علاقة بأجهزة خارجية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة بالإخوان الإرهابية.

