بعثة الحج تعلن فتح المستشفيات العامة والمركزية للحصول على تقارير طبية
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:43 م
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أعلنت البعثة الطبية
للحج، عن فتح المستشفيات العامة والمركزية أمام الحجاج والمعتمرين للحصول على تقارير
طبية معتمدة توثق الحالات المرضية أوعدم إصابتها بأمراض مزمنه من عدمه.
وقالت البعثة الطبية
للحج، إن التقارير الطبية والشهادات الصحية مهمة فى التعرف على التاريخ المرضى للحاج
بدقة، مضيفة: "الشهادات الطبية التى توثق حالة الحاج ضمن أوراق السفر للحج ويتم
تسجيلها عبر النظام الإلكترونى لكل بعثة للتعرف على حالة الحاج للاطمئنان علية والسرعة
فى العلاج حال تعرضة لأزمة صحية طارئة".
وأضافت أن المستشفيات
تستخرج الشهادات فى وقت قصير وبمقابل رسوم بسيطة ولكن الفائدة منها كبيرة لكونها لمثابة
آلية سريعة للتعرف على الحالة الصحية للحاج وتضمن لصانع القرار توفير الأدوية اللازمة
له والرعاية الصحية الكاملة.
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