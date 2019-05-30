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أحمد موسى يطالب بإعدام الإرهابي هشام عشماوي في ميدان عام

الخميس 30/مايو/2019 - 12:40 ص
أحمد موسى يطالب بإعدام الإرهابي هشام عشماوي في ميدان عام
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بتطبيق الإعدام في ميدان عام على الإرهابي القاتل الخائن هشام عشماوي.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الأربعاء، إن الجيش المصري والشرطة والمخابرات في أقوى حالتهم.

وناشد المواطنين بضرورة التكاتف مع بلادهم والفخر بالقبض علي تلك العناصر الإرهابية المخربة، لافتا إلى أن "عشماوي" كان وراء محاولة اغتيار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.
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