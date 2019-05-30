أحمد موسى بعد تسلم "مصر" هشام عشماوي: "الدول الداعمة للإرهاب والإخوان عندهم حالة هلع لأن ده مصير كل خائن"

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عملية تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي أثرت بشكل كبير على الدول الداعمة للإرهاب وتنظيم الإخوان الإرهابي، معلقًا: "عندهم حالة هلع لأن ده مصير كل خاين".



وأضاف "موسي" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الأربعاء، أن مصير الإرهابي سيكون مصير كل خائن لمصر ولن يستطيعون الهرب مدى الحياة، معلقًا: " الواد الإرهابي عشماوي كان متعور في رجله عند تسليمه.. ربنا يخده ونخلص منه وهيخده.. هشام عشماوي سيعدم لا محالة".



وتابع: "عشماوي سيكشف عن الدور القطري المتآمر والدور التركي وإعلام الإخوان"، مشيرًا إلى أن محاكمة الإرهابي ستكون يوم السبت، أمام دائرة المستشار حسن فريد.



ونوه الإعلامي إلى أن "عشماوي" متهم في 54 قضية، مطالبا بظهور الإرهابي في المحاكمة.

