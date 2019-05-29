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فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:36 م
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
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عبد الحافظ حمدي
 
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فاز فريق الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على فريق الإعلاميين بهدفين مقابل لا شئ ضمن أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب نادي ايرو سبورت بشيراتون .

شهدت المباراة عدد من نجوم الكرة المصرية على رأسهم هشام يكن ، بشير التابعي ، و ياسر الريان ، محمد فاروق ، محمد صديق ، عبدالحليم علي ، خالد جلال وايمن منصور وسامح يوسف واحمد عادل .

فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
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