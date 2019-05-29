فوز فريق وزير الطيران على فريق الإعلاميين بحضور كوكبة من نجوم الرياضة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:36 م
عبد الحافظ حمدي
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فاز فريق الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على فريق الإعلاميين بهدفين مقابل لا شئ ضمن أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب نادي ايرو سبورت بشيراتون .
شهدت المباراة عدد من نجوم الكرة المصرية على رأسهم هشام يكن ، بشير التابعي ، و ياسر الريان ، محمد فاروق ، محمد صديق ، عبدالحليم علي ، خالد جلال وايمن منصور وسامح يوسف واحمد عادل .
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