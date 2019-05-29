بعد تأكد رحيله.. أرقام رائعة لـ"هازارد" مع تشيلسي

أكد النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لعب تشيلسي الإنجليزي، على رحيله في الفترة المقبلة عن البلوز، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.





وقدم الأسطورة البلجيكية هازارد مع تشيلسي، مسيرة أكثر من رائعة، وكان له دور ملموس في تتويج النادي اللندني بالعديد من الألقاب الكبيرة، خلال السنوات الماضية، وكان آخرها اليوم.





وتمكن تشيلسي من تحقيق بطولة الدوري الأوروبي، على حساب جاره أرسنال، بعد الفوز بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة إحراز هازارد لهدفية حسما المباراة لصالح البلوز.





وجاءت أرقام إيدين مع تشيلسي على النحو التالي :





352 مباراة.

110 هدف.

81 أسيست.