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بيدرو يُحقق انجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد تتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:30 م
بيدرو يُحقق انجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد تتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي
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علاء خليف
 
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حقق الأسباني بيدرو رودريجيز انجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد تتويج فريقه تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، عقب فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 4 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الأولمبى"، فى باكو عاصمة اذربيجان، بالمباراة النهائية.

وأصبح "بيدرو" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حقق كافة الألقاب القارية والعالمية مع الأندية ومنتخب اسبانيا، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا مواسم 2008- 2009 و2010- 2011 و2014- 2015، إلى جانب السوبر الأوروبي أعوام 2009 و2011 و2015، وحصد لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي هذا العام، وكأس العالم للأندية عامي 2009، 2011.

كما توج "بيدرو" بكأس العالم مع منتخب اسبانيا عام 2010، وكأس الأمم الأوروبية عام 2012.

كما أصبح أول لاعب في التاريخ، يتمكن من التسجيل في نهائي دوري الأبطال، كأس الأبطال، كأس السوبر الأوروبية، ونهائي الدوري الأوروبي، وهو ما لم يحقق أي لاعب آخر.

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