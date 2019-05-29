شريف منير: الزمن حاليا أصعب من الحرب ويجب على الجيل معرفة حرب الاستنزاف

أكد الفنان شريف منير، أنه يجب علي الجيل حاليًا معرفة حرب 63، ومازال هناك عدد من أبطال الحرب مازالوا علي قيد الحياة وأشاد بجراءة المنتج هشام عبد الخالق لتقديمه عمل مثل "الممر".





وتابع "منير" أن قديما كان الجميع يعلم "العدو" ولكن حاليًا لا نعلم العدو ويعتبر أصعب من الحرب، وأن قديما مهدوا الطريق لتقديم أعمال سينمائية مع تطوير معدات السينما.





فيلم "الممر" يشارك فى بطولته الفنان أحمد عز وهند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة



