هازارد يحقق رقم قياسي شخصي في تاريخ الأندية الإنجليزية



يذكر أن تشيلسي اكتسح آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

نجح إيدن هازارد نجم تشيلسي في تحقيق رقم قياسي شخصي له في تاريخ الأندية الإنجليزية، حيث أصبح أول لاعب يسجل هدفين في المباراة النهائية لنادي انجليزي منذ أن سجل مارك هيوز لمانشستر يونايتد ضد برشلونة في عام 1991.