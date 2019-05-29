أحمد موسى عن تسلم مصر لـ عشماوي: "القصاص في انتظار الإرهابي الخائن"

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علق الإعلامي أحمد موسى، على تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا قائلًا: "القصاص في انتظار الإرهابي الخائن، وقبل ذلك ستحصل مصر على المعلومات الكاملة"، مشيرًا إلى أن "عشماوي" إرهابي عتيد، خاصة أنه الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابيين.



وأشاد "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الأربعاء، بدور المخابرات المصرية في الوصول لـ"عشماوي"، منوهًا إلى أن الإرهابي له علاقة بالمخابرات التركية وتواصل معهم.



وتابع: "عشماوي كان طرفا وقائدا في كثير من العمليات الإرهابية التي تمت على الأراضي المصرية، بهدف زرع الفوضى"، كاشفا أنه تم تسليم قيادي إرهابي أخر مع "عشماوي" إلى مصر، والاثنين من أخطر العناصر.

