معسكر أوروبي يُجهز الأهلي السعودي للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، قرر إقامة معسكر خارجي في أحد الدول الأوروبية، من أجل إعداد اللاعبين للموسم القادم.





وبدأ يوسف عنبر المدير الفني للنادي الأهلي بوضع خطته للموسم الجديد بناءًا على تكليفات من الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، والرئيس المنتظر للفريق.



