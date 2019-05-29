معسكر أوروبي يُجهز الأهلي السعودي للموسم الجديد
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:23 م
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، قرر إقامة معسكر خارجي في أحد الدول الأوروبية، من أجل إعداد اللاعبين للموسم القادم.
وبدأ يوسف عنبر المدير الفني للنادي الأهلي بوضع خطته للموسم الجديد بناءًا على تكليفات من الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، والرئيس المنتظر للفريق.
ويستهل النادي الأهلي موسمه الجديد بمواجهة مواطنه الهلال، في دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، يوم 6 أغسطس القادم، ضمن إطار مباراة الذهاب على ملعب "الجوهرة المشعة".
والجدير بالذكر أن، إدارة الأهلي حددت يوم الثالث والعشرين من يونيو المقبل، موعداً لعودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات تحضيرًا للموسم الجديد، والتي يسبقها إجراء الفحوص الطبية الشاملة للاعبين للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية.
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