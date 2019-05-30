مساعد وزير الخارجية الاسبق: هناك استحالة لقيام حرب عالمية ثالثة لهذا السبب

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك استحالة لقيام حرب عالمية ثالثة بين القوى العالمية الكبرى، لأن أمريكا لديها صواريخ وقنابل نووية تكفي لتدمير العالم 6 مرات، وروسيا أيضًا لديها قنابل نووية تكفي لتدمير العالم 4 مرات، وهذا يعني ضرب دولة للأخرى نهاية العالم.وتابع "بيومي"، خلال حواره ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن القوى العالمية الكبرى تقوم بتغذية الصراعات في المنطقة من أجل بيع السلاح، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بتصريحات الفترة الأخيرة، لا يمكن أن تقال حتى في السينما، وهذا واضح في تصريحاته عن دول الخليج:" أمريكا هي من تحمي، وعليكم أن تدفعوا الثمن، عايز يحلب البقرة ".