هازارد يصدم جماهير تشيلسي بتصريحات وداعية
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:18 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، بأن هذا هو الوداع، ولكن لا يعلم ما سيحدث في كرة القدم أبدًا، حيث سيعرف الجميع كل شئ في الأيام المقبلة.
وقال هازارد في تصريحات صحفية بعد التتويج ببطولة الدوري الأوروبي على حساب أرسنال: "حلمي كان هو اللعب في البريميرليج، وحققت هذا الحلم في 7 سنوات رائعة مع تشيلسي".
وأضاف: "أخبرت النادي بقراري، أخبرت كلا الناديين (تشيلسي & ريال مدريد) لذا أنا أنتظر الآن، أردت أن أخبر الجماهير بذلك، أعتقد أنه حان الوقت لخوض تحدٍ جديد".
واختتم النجم البلجيكي: "أنا أحب جماهير تشيلسي، سيبقون جزء من عائلتي إلى الأبد، وأنا سأظل مشجعًا لتشيلسي".
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