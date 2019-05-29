ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هازارد يصدم جماهير تشيلسي بتصريحات وداعية

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:18 م
هازارد يصدم جماهير تشيلسي بتصريحات وداعية
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكد النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، بأن هذا هو الوداع، ولكن لا يعلم ما سيحدث في كرة القدم أبدًا، حيث سيعرف الجميع كل شئ في الأيام المقبلة.

وقال هازارد في تصريحات صحفية بعد التتويج ببطولة الدوري الأوروبي على حساب أرسنال: "حلمي كان هو اللعب في البريميرليج، وحققت هذا الحلم في 7 سنوات رائعة مع تشيلسي".

وأضاف: "أخبرت النادي بقراري، أخبرت كلا الناديين (تشيلسي & ريال مدريد) لذا أنا أنتظر الآن، أردت أن أخبر الجماهير بذلك، أعتقد أنه حان الوقت لخوض تحدٍ جديد". 

واختتم النجم البلجيكي: "أنا أحب جماهير تشيلسي، سيبقون جزء من عائلتي إلى الأبد، وأنا سأظل مشجعًا لتشيلسي".
Advertisements
المزيد عن: هازارد فوز تشيلسي ريال مدريد تشيلسي وارسنال تشيلسي الدوري الاوروبي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
4
x
21:00
1
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
0
x
20:30
0
ذوب آهن أصفهان