فيفا يحتفي بإنجاز تشيلسي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز تشيلسي على نظيره أرسنال بنتيجة 4 / 1 في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وكتب الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع "تويتر": "تشيلسي هو بطل الدوري الأوروبي 2018-2019! فاز عن جدارة 4 / 1على آرسنال بعد نهائي رائع".





وأضاف: " تشيلسي أول فريق يفوز ببطولة أوروبية كبرى دون خسارة أي مباراة منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 2007-2008 دون أي هزيمة".



