فيفا يحتفي بإنجاز تشيلسي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:20 م
علاء خليف
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احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.
وفاز تشيلسي على نظيره أرسنال بنتيجة 4 / 1 في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.
وكتب الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع "تويتر": "تشيلسي هو بطل الدوري الأوروبي 2018-2019! فاز عن جدارة 4 / 1على آرسنال بعد نهائي رائع".
وأضاف: " تشيلسي أول فريق يفوز ببطولة أوروبية كبرى دون خسارة أي مباراة منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 2007-2008 دون أي هزيمة".
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