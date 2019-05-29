ملخص الحلقة 24 من "كلبش3".. خطف والدة وشقيقة يسرا اللوزي وغضب أمير كرارة

عرضت مساء اليوم الحلقة الـ24 من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة اجواء من الاثارة والتشويق.





وبدات الحلقة، بطلب المذيعة شهيرة الملاح، أن تقم بتصوير تقرير مع احدى كمائن الشرطة على طريق سيناء والعريش، عند التوقف استطاع سليم الانصاري أن يبطل عملية تفجير الكمين والذي خطط له أكرم صفوان حتى يتخلص من سليم الانصاري، والمجموعة الكاملة التي سافرت.





بينما، تم خطف شقيقة ووالدة "ريم"، يسرا اللوزي، من قبل امجد صفوان، وذلك لينتقم منها لاهانته داخل مقر الشركة بعد محاولة التحرش بيها، وفي ذلك الوقت كانت "ريم"، خارج المنزل، في مقاتبلة مع " سميح "، حتى تنصحة بالابتعاد عن "جومانا" سارة عادل، التي لجأت له بعد كشف محاولة الوقوع باكرم صفوان حتى تنتقم منه.





وفي نفس السياق غضب سليم الانصاري، من سميح عندما علم انه اخفى جومانا، وساعدها على الهروب من اكرم صفوان، وقرر هو والواء جلال، أن يمهلوها 24 ساعة حتى يتم تدبير امورها بعيدًا عن سميح.





مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.



