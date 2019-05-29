فقرة خاصة في تدريبات الأهلي بأوامر لاسارتي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:12 م
علي نبوي ومحمد الصو
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قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خططية للفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة من لمسة واحدة.
وقام لاسارتي بإيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة. ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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