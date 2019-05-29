مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث الكاتب24

بدأت أحداث "الكاتب 24" بإعادة السيد حلمي، ابن الكاتب يونس جبران "يزن" بعد خطفه وتهديده، وتواصل تهديد مجهولين للمحامية مجدولين.





واصطدمت سيارة مجهولة بسيارة مجدولين، وسرقت حقيبتها، كما هددت صوفيا شقيقة تمارا سكرتارية المسيو عزام وتمكنت من سرقة usb عليه ملفات تهدد عزام.





وهاتف السيد حلمي طليقة يونس جبران، وأخبره أن يونس اتفق معه على سرقة ابنه، وأنه سرق منه كيانه الشخصي، وأخبر السيد حلمي الكاتب يونس جبران أنه سينتج لطليقته مسرحية لتعود للتمثيل من خلالها، وطالب السيد حلمي الصحفي رائد أن يكتب له رسالة عبر الفيسبوك موجهة ليونس جبران ويتهمه فيها بسرقة رواية "حارس القمر".





مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.



