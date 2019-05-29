تدريبات بدنية خفيفة لثنائي الأهلي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:13 م
علي نبوي
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اكتفى الثنائي شريف إكرامي وجونيور أجاي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة حيث أدى اللاعب النيجيري تدريبات تأهيلية خفيفة.
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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