ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى حسني: الكلام المهين والنظرات الجارحة تضيع حق الإنسان

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:12 م
مصطفى حسني: الكلام المهين والنظرات الجارحة تضيع حق الإنسان
مصطفى حسني
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن الكلام المهين والنظرات الجارحة أثناء الحوار يتسبب في حدوث مشكلات، موضحًا: "حتى لو الإنسان طيب من الداخل ومعه الحق.. كل ذلك لا يشفع عند الألم والجرح والإهانة".

وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن أشهر المخالب الجارحة للإنسان النظرات المحتقرة والكلام المهين، معلقًا: "لا يجب معايرة الناس بتاريخهم السيء وإهانتهم لفظيا"، مشيرا إلى أن ذاكرة "الكرامة" لا تنسى الاحتقار.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن بعض الناس لا يشعرون بالانتصار إلا في حالة كسر الأخر، معقبًا: "الناس يده مش بيعيش ليهم حبيب".
Advertisements
المزيد عن: مصطفى حسني رحلة حياة اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
4
x
21:00
1
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
0
x
20:30
0
ذوب آهن أصفهان