مصطفى حسني: الكلام المهين والنظرات الجارحة تضيع حق الإنسان
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:12 م
داليا الحسين
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قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن الكلام المهين والنظرات الجارحة أثناء الحوار يتسبب في حدوث مشكلات، موضحًا: "حتى لو الإنسان طيب من الداخل ومعه الحق.. كل ذلك لا يشفع عند الألم والجرح والإهانة".
وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن أشهر المخالب الجارحة للإنسان النظرات المحتقرة والكلام المهين، معلقًا: "لا يجب معايرة الناس بتاريخهم السيء وإهانتهم لفظيا"، مشيرا إلى أن ذاكرة "الكرامة" لا تنسى الاحتقار.
وأشار الداعية الإسلامي إلى أن بعض الناس لا يشعرون بالانتصار إلا في حالة كسر الأخر، معقبًا: "الناس يده مش بيعيش ليهم حبيب".
وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن أشهر المخالب الجارحة للإنسان النظرات المحتقرة والكلام المهين، معلقًا: "لا يجب معايرة الناس بتاريخهم السيء وإهانتهم لفظيا"، مشيرا إلى أن ذاكرة "الكرامة" لا تنسى الاحتقار.
وأشار الداعية الإسلامي إلى أن بعض الناس لا يشعرون بالانتصار إلا في حالة كسر الأخر، معقبًا: "الناس يده مش بيعيش ليهم حبيب".
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