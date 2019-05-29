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الشحات يؤدي تدريبات تأهيلية بالتتش

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:12 م
الشحات يؤدي تدريبات تأهيلية بالتتش
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة في الجيم. كما خاض تدريبات جري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

يذكر ان الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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