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ذوب آهن اصفهان ينهي مجموعته متصدراً بتعادل سلبي مع النصر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:41 م
ذوب آهن اصفهان ينهي مجموعته متصدراً بتعادل سلبي مع النصر
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محمد أيمن
 
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فشل النصر السعودي في إقتناص صدارة ترتيب المجموعة الأولى بسقوطه في فخ التعادل السلبي ضد ذوب آهن أصفهان الايراني سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب إستاد حمد الكبير في المباراة المؤجلة بين الفريقين من يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي.


ولم تشهد المباراة أي فرص خطيرة على المرمين وبدا واضحاً أن الفريقين راضيان عن الوصول إلى المرحلة المقبلة دون النظر إلى ترتيب المجموعة.


ورفع الفريق الإيراني رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر في المركز الاول فيما وصل رصيد النصر إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني.

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