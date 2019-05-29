بوجبا يستنجد بريال مدريد لإنقاذه من جحيم مان يونايتد
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:37 م
عمر عبدالعزيز
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اقترب النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، من الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني بشدة خلال الصيف القادم، ليصبح ثانى صفقات الميرنجى التى تم الاتفاق عليها في الميركاتو القادم.
وأشارت التقارير الإسبانية، أن بوجبا وافق على تقليل راتبه السنوي من 15 مليون يورو لـ 12 مليون يورو، من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد، مؤكدة أن إحدى الشركات العالمية الكبرى تضغط لاتمام الصفقة لرغبتها فى ظهور بوجبا بقميص اللوس بلانكوس.
وألمحت العديد من التقارير أن صفقة انتقال بوجبا للمرينجى قد تكلفه من 150 إلى 170 مليون يورو، فضلا عن رغبة بوجبا فى اللعب تحت قيادة مواطنه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
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