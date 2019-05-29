بوجبا يستنجد بريال مدريد لإنقاذه من جحيم مان يونايتد

اقترب النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، من الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني بشدة خلال الصيف القادم، ليصبح ثانى صفقات الميرنجى التى تم الاتفاق عليها في الميركاتو القادم.

وأشارت التقارير الإسبانية، أن بوجبا وافق على تقليل راتبه السنوي من 15 مليون يورو لـ 12 مليون يورو، من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد، مؤكدة أن إحدى الشركات العالمية الكبرى تضغط لاتمام الصفقة لرغبتها فى ظهور بوجبا بقميص اللوس بلانكوس.