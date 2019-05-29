المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال أحمد علي لبيراميدز
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:39 م
أميرة حماد
Advertisements
Advertisements
كشف مصدر
مسئول بنادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقتراب انتقال
أحمد علي مهاجم الذئاب لصفوف بيراميدز في الصيف المقبل.
وأكد المصدر
في تصريحات خاصة، أن كل مايذكر مجرد اجتهادات صحفية ليس أكثر، وأن الصفقة لم تنتهي
حتى الآن كما يتردد.
وتابع المصدر،
صفقة انتقال أحمد علي لبيراميدز لم تتم حتى
اللحظة، وأن هناك شروط لرحيل هداف الدوري.
وأتم المصدر، أحمد علي ليس لاعب حر كما يذكر،
ولديه موسم أخر في عقده مع المقاولون.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة بيراميدز أخبار الرياضة أحمد علي
- صلاح يقترب من ريال مدريد.. أين ذهبت أموال الدجاجة التى تبيض ذهبا للمقاولون ؟
- خاص - المقاولون: لم نفاوض خالد قمر
- الشناوي يكشف حقيقة انتقاله لصفوف الأهلي
- الغموض يسيطر على صفقة انتقال أحمد الشناوي إلى بيراميدز
- صفقات عالمية من الخيال في الدوري المصري أشهرهم "رونالدينهو ومارادونا" وآخرهم "إبراهيموفيتش"
- مكالمة هاتفية تحفز هداف الذئاب قبل معسكر المنتخب
- خاص| حقيقة توقيع محمود وحيد لـ"بيراميدز"
- مؤمن زكريا يرد على فسخ عقده مع أحد السعودي (صورة)
- تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال السعيد وأفشة إلى الزمالك (فيديو)