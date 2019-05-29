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المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال أحمد علي لبيراميدز

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:39 م
المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال أحمد علي لبيراميدز
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أميرة حماد
 
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كشف مصدر مسئول بنادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقتراب انتقال أحمد علي مهاجم الذئاب لصفوف بيراميدز في الصيف المقبل.

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن كل مايذكر مجرد اجتهادات صحفية ليس أكثر، وأن الصفقة لم تنتهي حتى الآن كما يتردد.

 

وتابع المصدر، صفقة انتقال أحمد علي لبيراميدز لم تتم حتى اللحظة، وأن هناك شروط لرحيل هداف الدوري.

 

وأتم المصدر، أحمد علي ليس لاعب حر كما يذكر، ولديه موسم أخر في عقده مع المقاولون.

 

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المزيد عن: كورة رياضة بيراميدز أخبار الرياضة أحمد علي
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